馬場上的歡喜冤家｜既生瑜何生亮 好望角始終敵不過精英大師

歷來中外馬場，出現過無數的歡喜寃家。人們愛以三國時的諸葛亮和周瑜來作比喻。

要是兩者並駕齊驅，難分軒輊，「一時瑜亮」這個成語便派上用場；要是其中一者經常遭另一者壓倒，則會發出「既生瑜何生亮」的浩歎。

在香港賽馬史裡，最為人津津樂道的「既生瑜何生亮」例子，當數「好望角」之遇上「精英大師」。

眾所周知，「精英大師」是創下十七連捷紀錄的一代馬王；但其實同期還有另一匹短途佳駟，締造過豐功偉績，只是因為在香港每次碰頭都不敵「精英大師」，其豐功偉績主要來自海外賽事。

與其把「好望角」比作周瑜而把「精英大師」比作諸葛亮，倒不如把「好望角」比作虬髯客而把「精英大師」比作李世民。

隋末群雄並起，虬髯客本來有志逐鹿中原，但見到李世民後，知道李世民才是真命天子，於是退而求其次，遠走異域，終得以坐上龍椅。

正因為「精英大師」的出現，間接促使「好望角」成為遠征次數最多的香港代表。

「好望角」於2004年6月至2006年2月一共參加了十二場海外大賽，足跡及於英國、日本和澳洲的六個馬場，取得兩冠一亞六季僅一次不入前四的優良成績。

其中2005年，先後於墨爾本滿利谷馬場勝出1200米G1澳洲錦標，及於英國約克馬場勝出1200米金禧錦標，並榮膺世界短途錦標挑戰賽的總冠軍，相當於世界短途馬王。

「好望角」雖然盡量避開「精英大師」而放眼世界，但即使不在香港，還是一度碰到了「精英大師」，那是2005年的日本短途馬錦標。

2005年那屆「精英大師」跑第一而「好望角」跑第十一。

在「好望角」的競賽生涯裡，連同日本的那一仗，十二次跟「精英大師」對壘，沒一次能在「精英大師」之先過終點！

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