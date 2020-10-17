紫菜福星｜配合金鎗六十而臨 呂健威：只怕喘鳴症復發

沙田馬場星期日（18日）上演兩場國際二級賽，其中第七場二級賽1600米沙田錦標，將會是前馬王「美麗傳承」及上季打吡盟主「金鎗六十」季內第二度對壘。

「金鎗六十」上仗技術性擊倒對手，表現出新一代中距離霸主風範。

練者呂健威表示「金鎗六十」跑完一仗後，狀態明顯提升，今次負磅雖然與「美麗傳承」收窄，不過只要發揮正常，依然有力再下一城。

為配合這匹鎮倉寶出擊，呂廐其他場次陣容亦甚強。

當中，第四場四班1600米「紫菜福星」，今季首戰一鳴驚人，上仗再出落敗跑第四。

今次增程至一哩，呂健威認為其爭勝機會依然不俗。

他說：「『紫菜福星』一向比較滋油，陣上早段亦甚慢腳。」

「其血統顯示牠可以應付中長途，今次增程跑1600米，相信可以勝任，加上抽到6檔起步有利發揮，（贏馬）機會樂觀。」

「唯一擔心的是此駒有喘鳴症陰影，不知何時會復發影響演出，論狀態則與日俱增，可望再交出好成績。」

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