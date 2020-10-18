賽後報告｜鱷臨天下喘鳴 鎧運之星爆缸 史卓豐停賽兼罰錢

第1場第五班2000米草地：巫顯東（「時尚傳奇」）於跑過五十米處時左邊韁繩脫手，在末段難以重拾。

巫顯東於賽後報告，座騎於趨近及轉直路彎時口銜鐵移位。

薛恩（「家家勝意」）因對再無爭逐機會的座騎用鞭而遭到警告。

「家家勝意」在直路上轉弱，薛恩於賽後未能就座騎的表現提供任何解釋。

獸醫於賽後立即檢查「家家勝意」，並無發現任何明顯異常之處。

第2場第四班1400米草地：跑過七十五米處時，梁家俊（「上校」）的馬鞭纏在見習騎師陳嘉熙（「瀟灑王子」）之後。

由於「瀟灑王子」在催策下向外斜跑，「上校」於跑過五十米處時向外移出避開該駒的後蹄。

小組譴責見習騎師陳嘉熙，並告誡他必須留心座騎斜跑的情況，並採取必要的措施修正座騎。

接近終點時，「合夥年代」在「粉絲狂歡」外側緊迫競跑，當時「粉絲狂歡」被「好運寶寶」（郭能）帶向外跑，「好運寶寶」則在催策下向外斜跑。

小組譴責郭能，並告誡他在類似情況下應該修正座騎，而非持續對座騎用鞭。

「粉絲狂歡」因而於末段未能全力施為。

潘頓報告，「萬利高」於接近八百米處時勒避後脫口，走勢欠佳。

他說，趨近五百米處時，他將「萬利高」移至「合夥年代」外側並望空，然而座騎再度迅速脫口，繼而在末段墮退。

他又說，八百米處發生的事件，以及今仗乃「萬利高」季內首次上陣，令他認為座騎未來會交出比今仗進步的表現。

獸醫於賽後立即檢查「萬利高」，並無發現任何明顯異常之處。

「萬利高」於末段收慢，小組認為該駒的表現難以接受。

「萬利高」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第3場精英碗國際二級賽1200米草地：跑過一百米處時，「錶之智能」（田泰安）在催策下將頭轉側及向外斜跑，令騎師須修正座騎。

田泰安於修正「錶之智能」時右邊韁繩脫手，並於接近終點時得以重拾。

被查詢有關「最合拍」的表現時，巴度表示，座騎早段能夠佔取好位，五百米處前走勢令人滿意。

他說，他於此階段須開始催策座騎，因為座騎不願在「錶之智能」外側保持位置。

他說，座騎儘管於轉直路彎時及直路早段均受力策，但對催策毫無反應，末段未能以勁勢衝刺，表現令人失望。

他又說，「最合拍」在是賽前的試閘中雖然表現僅屬一般，但仍足以推斷牠是賽應具競爭力。

獸醫於賽後立即檢查「最合拍」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血。

「最合拍」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第4場第四班1600米草地：賽後，賀銘年（「翡翠綠」）解釋，賽前他獲指示自第九檔出閘後積極催策座騎，盡可能佔取領先馬匹之後的位置。

他說，他於早段在一段途程上催策座騎以超越「靚紫荊」，座騎繼而於中段在領放馬外側競跑時搶口。

他說，由於他消耗了座騎氣力，以及座騎其後走勢未能穩定下來，座騎因而於末段未能以勁勢衝刺。

獸醫於賽後立即檢查「翡翠綠」，並無發現任何明顯異常之處。

第5場第四班1200米草地：跑過九百米處時，「聲勢」開始搶口及急促向外斜跑避開「赤馬雄風」的後蹄，導致「正義駒」在「有苗頭」內側受擠迫之際勒避及失地。

小組認為此宗事件是由「聲勢」於此階段搶口所造成，因此沒有採取進一步行動。

被查詢有關他於末段策騎「超好日子」的方式時，何澤堯說考慮到「龍鑽輝煌」及「冠軍名駒」的位置，他認為將座騎移至「雄龍」外側會干擾到「龍鑽輝煌」，因而於末段未能將座騎移至「雄龍」外側。

他說，這些因素導致座騎於最後一百米未能全力施為，也未能被力策至終點。

觀看過賽事影片及聽取了何澤堯的證供後，小組接納何澤堯的解釋。

第6場第四班1200米泥地：莫雷拉表示，「福喜多多」在此宗事件中嚴重失去平衡並失地後居於中間位置競跑時走勢欠佳。

他說，座騎似乎抗拒前面馬匹踢起的泥頭，末段未能以勁勢衝刺。

獸醫於賽後立即檢查「福喜多多」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血。

「福喜多多」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

賽後，薛恩表示，「鱷臨天下」在早段及中段居領放馬「好好彩彩」外側走勢良佳，於轉直路彎時起初加速良佳，但在直路早段須受力策，在賽事較後階段顯著墮退。

獸醫於賽後立即檢查「鱷臨天下」，發現該駒患有「喘鳴症」，是該駒自去年五月八日後首次有此毛病報告。

同樣在賽後，「喜駿之星」據報會厭被覆蓋。

第7場沙田錦標國際二級賽1600米：趨近千四米處時，「添滿意」收慢避開「百步穿雲」（潘明輝）的後蹄，當時「百步穿雲」在尚未充份帶離下向內斜跑。小組譴責潘明輝。

跑過三百米處時，「任我行」向外斜跑，碰撞「協霸神駒」，「協霸神駒」因而失去平衡。

接近五十米處時，「勝得精彩」將頭轉側及急促向外斜跑，導致騎師停止催策及修正座騎。

「川河尊駒」沿途走外疊，沒有遮擋。

賽後，潘頓表示，「美麗傳承」是賽表現令人失望。

他說，座騎於過了八百米處後須受催策以在「嘉應之星」外側保持位置，直路早段受催策時未能加速。

他說，他未能阻止「勝得精彩」於直路早段自座騎內側向外移出，座騎其後於末段以均速衝刺。

獸醫於賽後立即檢查「美麗傳承」，並無發現任何明顯異常之處。

第8場第二班1200米泥地：見習騎師黃俊（「夢幻人生」）因起初攜帶錯誤的馬鞍號布過磅，被罰款二千元。

接近七百米處轉彎時，「新力寶」將頭轉側及內閃，碰撞內欄。這導致「新力寶」嚴重失去平衡並失地。

跟隨「新力寶」的「競技勇士」在同一位置內閃並觸碰內欄，因而失去平衡。

「加州凱歌」是日首次角逐第二班賽事，巴度於賽後未能就座騎令人失望的表現提供任何解釋。

獸醫於賽後立即檢查「加州凱歌」，並無發現任何明顯異常之處。

第9場第三班1200米草地：接近一千零五十米處時，「閃電俠」在「再大大」與「馬功臣」之間受擠迫，當時「馬功臣」起初向內斜跑，繼而被「壽臣」（見習騎師黃俊）帶向內跑，當時「壽臣」向內移入。

這導致「閃電俠」及「馬功臣」均受擠迫，「閃電俠」同時失地。

小組告誡波健士，在類似情況下必須確保給予內側馬匹足夠的競賽空間。

小組也譴責見習騎師黃俊，並告誡他在類似情況下轉換跑線時必須加倍小心。

賽後，「壽臣」據報右後肢有多個傷口。

過了一千米處後，跑來搶口的「電路六號」被「有視力」妨礙，當時「有視力」向內斜跑避開「活力勇士」（巫顯東）的後蹄，而「活力勇士」則在向內斜跑後被修正以紓緩緊迫。

小組告誡巫顯東，在類似情況下必須加倍小心。

接近八百米處時，「場場精綵」因在「再大大」內側受擠迫而勒避時失地，當時「再大大」起初向內斜跑避開「共創繽紛」，繼而在靠近「夢想成金」的後蹄處於窘境時進一步向內斜跑。

由於小組認為「再大大」的走勢是造成此宗事件的原因，而非任何騎師不小心策騎所致，因此不採取進一步行動。

轉直路彎時，「再大大」在嘗試推進至「共創繽紛」與「夢想成金」之間的窄位後，在「共創繽紛」的後軀內側處於窘境。

這導致「再大大」在直路早段受困而未能望空。

「尊才」沿途在外疊競跑，沒有遮擋，繼而包尾大敗而回。

獸醫於賽後立即檢查「尊才」，並無發現任何明顯異常之處。

小組認為「尊才」的表現難以接受。

「尊才」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第十場第三班1400米草地：接近千三米處時，「噴火龍」在「錶之皇者」與「美麗多多」之間受擠迫之際勒避，當時「美麗多多」在切入至「眾歡笑」之後之際勒避該駒的後蹄，因而將頭轉側並急促向內斜跑，而「眾歡笑」於此階段正收慢以嘗試取得遮擋。

由於小組認為「美麗多多」的走勢，以及「眾歡笑」在該駒之前收慢，是「美麗多多」急促向內斜跑的成因，而非牠的騎師不小心策騎所致，因此不採取進一步行動。

史卓豐（「標準猴王」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100（1）條〕，事緣於接近一千一百五十米處時，他容許座騎在尚未帶離「星運明爵」時向內斜跑，導致該駒被帶向內跑壓向「錶之皇者」，「錶之皇者」因而不必要地受阻礙，失去應有的跑線。

在此宗事件中，「錶之皇者」向內斜跑，碰撞「電訊精英」的後軀，「電訊精英」因而失去平衡。

跟隨「電訊精英」的「噴火龍」因而受阻礙。

小組判罰史卓豐由十一月十一日星期三開始停賽，直至十一月十五日星期日才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。

此外，史卓豐被罰款二萬五千元。

獸醫於賽後立即檢查「鎧運之星」，發現該駒流鼻血。

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