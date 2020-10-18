R9即場賠率啟示｜夢想成金票數信心十足 電路六號有早飛

第九場三班1200米：「夢想成金」大熱就預咗，昨日（17日）開飛2.9倍W，1.2倍P，現時2.1倍W，1.1倍P，票數反映信心十足。

「場場精彩」今仗初配馬房殺手田泰安，昨日開飛最高10倍W，到現時7.3倍唔算落得多，似係墊底飛，相信臨場會再熱啲，博條2＋3 Q，有7.5倍唔錯。

「閃電俠」開飛3.2倍，現時回到3.6倍，昨日佢嘅位置飛好重，最熱試過只得1.2倍，拍住「夢想成金」一樣多位置飛，現時回到1.5倍次熱，睇飛三甲有信心。

「電路六號」初出現時只得35倍W，6.3倍P算多飛，昨日最高26倍W，有些少早飛囉。

提供：3夢想成金、2場場精彩、6閃電俠、1電路六號

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