蘇偉賢｜合夥年代大熱跑到冇影 同馬房恆駿寶駒補出爆半冷Win

這一日（18日）沙田馬場舉行十場泥草地日馬，第二場四班1400米出馬滿額，共14駒角逐。

今季初表現不俗的蘇偉賢馬房於此賽出馬一對，由紅人騎師莫雷拉策騎的「合夥年代」成為頂頭大熱門，不過贏馬一駒卻屬同馬房獨贏賠率較冷的「恆駿寶駒」。

「合夥年代」入直路處於有利位置，但衝刺力只屬一般，反觀廐侶「恆駿寶駒」最後從外檔如飛殺上，與告東尼馬房「好運寶寶」一齊衝線，最後電眼判決，前駒以鼻位險勝。

「恆駿寶駒」在昨天上午（17日）因原本列為正選的「雪戰神駒」退出，得以補上參賽，結果造就贏馬。

蘇偉賢添進賬之後，開季至今已取得八Win，暫時趕過羅富全，重入練馬師榜前五席位。

第二場單Win及組合獨贏A2分別派114.5元及26元，二重彩派714元。

至於跑獲第三、四名馬匹是「瀟灑王子」與「粉絲狂歡」。

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