R3即場賠率啟示｜大熱錶之智能信心十足 最合拍好重位置飛

第三場國際二級賽1200米精英碗：「錶之智能」昨日（17日）開飛2.4倍W，位置1.1倍大熱，去到六點，曾經落過只得2倍W，現時輕輕回到2.5倍。

此駒上場輕勝三級賽，今仗初跑二級依然大熱，信心十足。

「旺蝦王」開飛到現時一直次熱，3.3倍W，位置由昨日3點開始取代「錶之智能」大熱地位後，一直到現時都係位置大熱，1倍P熱得好誇張，反映位置機會大過W，始終要讓「錶之智能」16磅。

「日日精彩」上場表現差到唔似真，今仗票數都有啲信心，昨日最高10倍W，落到現時6.7倍。

「最合拍」開飛6倍W，兩點落到4倍，曾經回到最高6倍，現時又落返4.7倍，位置飛仲勁，昨日3點，一注打到去只得1.2倍，到六點回到上1.6倍，現時又落返1.4倍好重飛，三甲必入。

提供：6錶之智能、7最合拍、4日日精彩、2遨遊戰士

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