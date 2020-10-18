君臨大地｜一個月前book定田泰安 何良：現在只能見步行步

上季跑到最後一次賽事才贏夠獎金上岸的何良，今季戰至這天（18日）第13次賽事才開齋，馬房兵力不足，處於艱難時刻。

何良今天（18日）在頭場勝出八歲老馬「君臨大地」，他賽後說：「我覺得今季面對最大的困難是兵力的問題，在香港練馬環境，是數字的問題。」

「你有足夠的兵力在手，就有機會爭取（好）成績。」

「而我的馬房目前兵力不足，現在只能見步行步，盡力做好本份，做得幾多得幾多，凡事向前看。」

「我渴望現有的馬主繼續支持我，好似『君臨大地』的馬主，對我不離不棄，我心存感激。」

「『君臨大地』上場（9月6日）跑完後，即晚我就打電話給田泰安，希望今場馬兒再出，他可以為此馬主轡，因此馬與田泰安特別合拍。」

「我感謝田泰安，其實我早一個月已book了他騎『君臨天地』，其間他真的沒有接其他座騎。」

「『君臨大地』今場做足工夫跑，增程跑2000米更合發揮，希望馬房開齋後，可繼續有頭馬進賬。」

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