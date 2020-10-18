第九場｜三大熱門包辦194元三重彩 何澤堯順利連環奪金

今天（18日）沙田錦標賽馬日，華將一哥何澤堯手握兩大皇牌「金鎗六十」（呂健威馬房）、「夢想成金」（羅富全馬房），成為賽事焦點所在。

何澤堯在第七場正本戲贏「金鎗六十」捧走沙田錦標後，到第九場三班1200米，策騎不敗馬「夢想成金」亦發揮順利，人馬合作跨季連贏四仗。

是場開出正路賽果，除跑出「夢想成金」2.3倍大熱Win，第二、三熱門馬「閃電俠」及「共創繽紛」同時殺入三甲，三重彩順序3-10-6構成的三重彩只派194元。

羅富全說：「『夢想成金』今場行沙圈時，仍有少少緊張，幸而牠一落草地，憧得放鬆地跑。」

「『夢想成金』目前仍然年輕，需要學習更多東西，升上二班後要看賽程，1200米及1400米均是牠的合適射程範圍。」

第九場單Win及組合獨贏A1分別派23元及12.5元，二重彩派96元。

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