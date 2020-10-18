有理共想｜香港短途錦標應會列陣 梁家俊希望屆時有得騎

儘管本身是全場最冷的一駒，惟卻無礙七歲老馬「有理共想」（葉楚航馬房）於今午（18日）在沙田馬場，在華將梁家俊胯下勇奪二級賽精英碗（1200米）。

這匹閹馬是從高伯新馬房轉投葉楚航馬房後第三次出賽，憑凌厲的衝刺後上以短馬頭位之先擊敗告東尼馬房「錶之智能」，爆出45倍獨贏大冷門。

高伯新馬房「大籘王」是全場次冷門，在2.25馬位之後獲得季軍。

「有理共想」是匹來自澳洲的自購馬，來港後首兩季合共取得六場頭馬。

上季雖然未能獲勝，但表現並不差，曾在香港短途錦標跑獲第六名，負予頭馬「爭分奪秒」僅1.5馬位。

儘管牠年紀已不輕，而今仗亦有獲讓磅之利，惟以其今戰表現，誰敢說牠沒有機會出戰及染指總獎金高達2,200萬元的12月初香港短途錦標？

「有理共想」的騎師梁家俊表示，葉楚航今仗替該駒除下眼罩的舉措，是該匹七歲馬取勝的關鍵，而這場賽事的步速比較快，是另一個有利因素。

梁家俊道：「我們替馬兒除去眼罩，令牠有新鮮感來應付今仗。馬兒今日跑來更加放鬆，更加努力，表現出色。」

「上一仗牠在起步時受到擠碰，隨後我們嘗試追隨頭馬，馬兒因而有點搶口。」

「今仗除去眼罩，牠的走勢好得多。而且上仗牠負頂磅，今次則負輕磅，這個磅位對牠幫助甚大。步速頗快，適合後上馬發揮。」

被問到會否夥拍此駒出爭香港短途錦標，梁家俊答稱：「希望如此。我相信牠會列陣該場大賽。」

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