雄龍｜蘇偉賢成功起孖！潘明輝無緣炮製補出馬孖寶

沙田馬場向來是大倉搏殺的主場，加上是日（18日）上演兩項國際二級賽，令普遍馬迷均傾向投注外籍大倉馬。

不過今日卻來個大轉向，上半場（一至五場）竟全是華倉的天下！

第五場四班1200米，由表情王蘇偉賢訓練的「雄龍」勝出，單Win及組合獨贏A1分別派56及21元。

現年五歲的灰馬「雄龍」，服役多次跑入亞軍，包括今季兩次出賽，俱在巴度胯下未竟全功。

今仗人馬再接再勵，成功在終點線前將補出馬「開心一號」擒下，造就蘇偉賢成功起孖（第二場贏「恆駿寶駒」）。

賽後蘇偉賢說：「『雄龍』在港跑了五次亞軍，今場終於開齋，我卒之可以鬆一口氣，贏馬對馬主有個交代。」

「此馬的馬主很體諒我，他明白跑馬有時很講運氣，他知道我已盡全力為『雄龍』爭勝，可惜有時因對手太強或陣上際遇不好而影響表現，經常功虧一簣。」

「『雄龍』今季比上季更加進步，上季牠的體質較弱，跑完一仗後回氣需時；今季馬兒比上季更養壯更成熟，跑完一仗後，牠的體重可以維持，食慾也未有太大影響，因此很快可以回復狀態及體力。」

「今季跑了兩戰俱排外檔，今場抽4檔有利，而且此馬跑來大步，巴度發揮得亦很好，令馬兒跑得很舒服。」

「我認為此馬跑草地1200米及1400米均可以勝任，泥地亦合發揮。」

不過有人歡喜有人愁，「恆駿寶駒」的鞍上人潘明輝，今仗正正是「開心一號」的騎師。

潘明輝雖然無緣炮製補出馬孖寶，但兩匹補出馬分獲一冠一亞且均屬冷門，成績殊堪加許。

第五場三至四名分別是「三生好運」及「超好日子」。

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