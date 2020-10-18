R8即場賠率啟示｜競技勇士多飛到離譜 紅運大師明顯偏冷

第八場二班1200米泥地：「紅運大師」由昨日（17日）到現時都一直大熱，開飛4.1倍W，現時3.8倍，位置竟有1.6倍，反映賠率明顯偏冷，隨時三甲不入。

「超能力」上場輕勝同程，今仗升班跑，排最外檔，但支持度十足。

此駒昨日開飛5.9倍全日最高，落到現時4.3倍，位置一直大熱，現時1.4倍，信佢再勝。

「競技勇士」六歲馬初跑泥地，開飛22倍W，現時18倍，多飛到離譜，位置4.6倍又喺多飛，睇飛WP都有信心偷襲，唔似想減分落班。

泥地好手「黄金甲」鞍上人梁家俊喺早段場次爆冷贏馬，奪得二級賽精英碗，此駒現時企硬12倍W。

提供：4超能力、12競技勇士、1黄金甲、5好好學習

----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199