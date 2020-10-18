玄來有機｜上次第四水準高 閃電俠值得支持（唐碧霞）

「不招人妒是庸才」，相信各位讀者在日常生活中，亦曾遭到小人談論、陷害，到底是自身的問題還是別人妒忌你的才華？

想知道便要馬上觀察自己的眉毛！

眉毛有面相十二宮中為「兄弟宮」，象徵兄弟姊妹及朋友之間的關係。

「眉低壓目神無助，帶埋藤條跪妻房」，眉毛粗與眼睛距離近，再加上雙目無神之人，在30至40歲期間，運勢較差，做事常常不順，一生缺少貴人相助，婚後更會怕老婆。

若出現斷眉（眉毛中間斷、前面很濃而後面淡下來、眉毛缺少一部份），代表易與他人結怨、行事絕情、命運波折重重。

斷眉之人，很難正常與别人交友，為人自私、絕情，常常會與同他人結怨，絕不適合做朋友或情人。

筆者曾認識多位眉斷之人，無論對她們有多好，到最後不會感激之餘，更會千方百計加害他人，甚至經常背叛自己的愛侶。

建議各位遇上斷眉之人只好敬而遠之、避之則吉。

今期（18日）財位位於東北，可以以三區來劃分，港島區的北角及太古城；九龍區的鑽石山及彩虹；新界區的大埔均屬該區財位。

幸運顏色為紅色、粉紅色、白色、金色及銀色，幸運數字為2、4、7、9。

沙田日馬第九場「閃電俠」，這匹五歲南半球馬的質素不俗，可惜上季贏馬後一直受傷患困擾。

「閃電俠」相隔一年再次出賽，表現令人驚喜，上仗在直路左閃右避之下，仍跑出全場最快末段時間。

其蹄下敗將「電子群星」、「天作之合」、「禪勝寶駒」再出均有好表現，「閃電俠」今仗值得支持。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所裨益。

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