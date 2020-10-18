川河達駒｜明早入隔離營做檢疫 11月抵港後將於120分起步

澳洲短途灰獸「川河達駒」昨日（17日）在麥維凱胯下揚威珠峰錦標，獲得620萬澳元（約3,400萬港元）冠軍獎金。

「川河」系賽馬經理Carmel Size表示這匹佳駟明早（19日）將進入隔離營接受例行檢疫，然後運港服役由方嘉柏馬房訓練。

「川河達駒」預計將於11月初到埗，有望趕及出戰12月初香港短途錦標。

馬會CEO應家柏今午（18日）在沙田馬場透露，「川河達駒」在港首次評分將為120分左右。

馬主何家駒目標遠大，期望「川河達駒」他日來港後主攻大賽，兼可出征杜拜、日本，甚至挑戰英國皇家雅士谷賽期。

何家駒同時承諾，「川河達駒」來港後，個人將於英國物色一匹長途馬，交由此駒原練馬師布烈治訓練，以作為他的大賽棋子。

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