好好學習｜經手人蔣嘉琦常入場打氣 潘頓唔再令佢失望

馬主陳志光六年前將「回鄉更好」（已退役）交畀Francis呂健威訓練，首季即贏到兩場。

家陣呢匹「好好學習」亦已取得兩捷，彼此關係當然唔錯。

今日（18日）沙田泥草地賽事，「好好學習」出戰第八場二班泥地1200米，當然希望可以再贏。

講番「好好學習」係Francis昔日女徒弟蔣嘉琦（前見習騎師）幫馬主引入，幾乎每次出賽都見到嘉琦BB入場打氣。

「好好學習」上仗季內初出跑二班1000米，輸畀再出喺三級賽入位嘅「大金庫」跑第六，始終匹馬現時評到87分，跑草地未必有優勢，反而轉跑泥地1200米仲有運到。

上季「好好學習」初戰同程已經得第二，放至埋門幾步先俾「紅運大師」追過，難得潘頓唔放手，佢應該唔會再令蔣嘉琦失望。

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