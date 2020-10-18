多多寶驥｜終於大熱贏泥地出頭 苗禮德講明並非超級馬

今午（18日）沙田八草兩泥賽事，首五場大熱門沒有頭馬進賬，成績僅為兩亞一季。

第六場四班泥地1200米，大熱門落在苗廐「多多寶驥」身上，今仗首度由田泰安執韁。

這匹四歲馬上季兩次出戰同程獲一季一殿，賽前已交由田泰安過檔試閘，備戰十分充足。

結果「多多寶驥」沿途跟守第三位，直路成功彈甩對手開齋而回，為是日第一匹以大熱門身份掄元的賽駒。

田泰安則憑「多多寶驥」成功起孖，目前以30分於騎師王領先。

苗禮德說：「『多多寶驥』賽前試閘走勢很好，今場出戰合腳法的泥地1200米，賽前我對牠已有一定的信心。」

「『多多』系幕後是支持我多年的忠實馬主，能為他們建功我格外開心。」

「雖然牠並非超級馬，今場只贏四班賽，但牠健康良好，希望牠可保持進度，繼續交出好成績。」

第六場單Ｗin及組合獨贏A1分別派39及22.5元，二重彩派663元。

第二至四名順序為「特駒聯盟」、「超然」及「喜駿之星」。

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