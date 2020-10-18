R5即場賠率啟示｜鎂之妙有墊底飛 雄龍熱得誇張

第五場四班1200米：「雄龍」由昨日（17日）開飛到現時依然大熱，開飛4倍W，落過最熱3.6倍，現時回到5.3倍，位置開飛只得1.2倍，熱得誇張，現時就回返上1.6倍合理水平，上場跑得好，睇飛今仗都有信心。

「鎂之妙」開飛全日最高8.5倍W，去到四點7.3倍，六點落到6倍，現時5.4倍，有晒墊底飛，博W博佢。

「高高」又係"賀苗"組合，開飛5.3倍比預期熱，隨後回到最高8倍，現時又輕輕落返6.7倍，有墊底飛。

「超好日子」初出，開飛8.2倍W早飛嚟嘅，現時8.9倍，如即場再落啲飛會更有信心。

「龍鑽輝煌」上場2.4倍大熱僅贏對手，今仗就冷到有11倍W，昨日全日都喺10倍就反映冇乜信心，位置係有落，昨日六點仲有3.2倍，去到十點，就落到2.3倍，現時3.1倍，三甲機高。

提供：7鎂之妙、5超好日子、4高高、12雄龍

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