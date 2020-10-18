精英碗｜有理共想爆大冷拯救自己 馬主話想過安排牠退役

沙田今天（18日）跑日馬設有兩場二級賽。其中，第三場精英碗1200米出馬雖只七匹，但卻由全場最冷的「有理共想」（葉楚航馬房）勇奪桂冠。

「有理共想」以七歲之齡首勝分級賽，同時錄得轉至葉廐後首捷。

馬主理想輝煌團體經理人鄧健明說：「我把這場二級賽頭馬，送給剛去世的父親大人。」

「既然『有理共想』早已報了名今日上陣，我就繼續讓牠比賽，我覺得是仙遊的父親賜給我的頭馬。」

「『有理共想』今場捧走二級賽冠軍，我們沒有想過，我多謝航哥悉心的訓練，以及梁家俊出色發揮。」

我一直渴望支持本地騎師，因此我十分多謝其他馬主團體成員，同意把愛駒繼續交由梁家俊操刀。」

「坦白講，『有理共想』早前狀態長期低沉，大家都懷疑和擔心牠會跑唔番，甚至想過安排牠退役。」

「但我真是不想愛駒因此退役，希望可多給予牠機會。」

「現在馬匹取得久違的頭馬，我真是很開心，至於未來一切部署，我交由航哥全權決定。」

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