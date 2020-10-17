沙田日賽｜海島材子搭上巴西人 姚本輝再畀任務波健士

巴西籍騎師波健士上個禮拜日（11日）勝出「胆大威猛」，第一次為Ricky姚本輝贏馬。

賽後Ricky大讚呢位巴西好手騎功唔錯，仲話日後會多啲支持。

言猶在耳，呢對騎練今期又合作兩駒，包括第四場「海島材子」及第五場「正義駒」，有權繼續拍住上。

當中，四歲馬「海島材子」上仗季內初出跑沙田1400米，在黃俊手上拼得第四，呢匹四歲馬唞暑後明顯有進步，熱完身增程跑田草1600米應更合適。

事關上季「海島材子」四戰同程得兩殿一第五，三仗有獎金落袋，計數今次係交代時候。

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