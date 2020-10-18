今日咩環境｜草泥地均跟前着數 羅富全三寶叫糊

今午（18日）沙田舉行八草兩泥賽事，草地將採用B加2跑道作賽，目前場地讀數為2.71，泥地則為9.19，同樣掛好地牌。

由於有日本一級賽秋華賞轉播來港，頭場將提前於12時45分開跑。

睇番最近9月20日同一移欄賽事，七匹草地轉彎路程的頭馬中，有五匹沿途跟守前五位，前置馬較佔上風。

而不論是前置之「鎧運之星」、「夢想成金」，抑或居中後上之「天池怪俠」，均是彎位守貼欄位置，轉彎走外疊較輸蝕。

今戰列陣馬中，一對羅廐馬第九場「夢想成金」及尾場「鎧運之星」，上仗正是於田草B加2跑道贏馬，齊齊等番同一賽道再跑，有力再替馬房起孖。

至於兩場泥地路程皆為1200米，最近9月27日兩場同程頭馬「印水紙」及「加州凱歌」均放頭帶到。

因此第六場容廐「鱷臨天下」及第八場羅廐「黃金甲」等擅跑泥地之快馬可秤先。

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