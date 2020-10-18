R10即場賠率啟示｜眾歡笑星運明爵都熱唔透 噴火龍有冷味

第十場三班1400米：昨日（17日）開飛早段五點前，「眾歡笑」係大熱3.7倍W，2倍P，早飛嚟嘅。

到六點，「星運明爵」有W飛落，由4.8倍落到3.8倍變成大熱，呢一下令到「眾歡笑」回到4.3倍變次熱。

但現時呢兩匹平頭大熱，大家都係4.6倍，位置就「星運明爵」就熱啲2.1倍，重點係睇飛大家都熱唔透！

「噴火龍」上季全無表現，今仗季內初出，昨日開飛只得9.3倍W係無諗過咁多飛，喺四點前位置只得1.7倍，WP有早飛，現時回到16倍W，4.8倍P，睇飛有冷門機會。

「綫路勇駒」上場贏得靚，今仗有12倍W，3.7倍P抵買，昨日開飛最高15倍，4.5倍P，落咗飛喇。

「鎧運之星」昨日開飛9倍W，曾經落過最熱7倍，現時落到4.9倍，位置2.2倍，睇賠率信心談不上，今場輕磅有利，排好檔應該更好跑。

提供：5星運明爵、6綫路勇駒、13鎧運之星、14噴火龍

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