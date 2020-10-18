沙田錦標賽馬日｜兩華將炮製G2孖寶 潘頓一連兩期食光蛋

本年度沙田錦標暨精英碗賽馬日，今午（18日）在疫情兼馬場限聚令下進行。

總結雖有田泰安中三元，但莫雷拉及潘頓卻齊食白果，專捧名牌騎師的馬迷仍輸到「暈暈哋」！

整日兩大戲肉精英碗及沙田錦標，分別由梁家俊及何澤堯，順序以「有理共想」及「金鎗六十」勝出頭馬，變成季內首兩項二級賽開出華將孖寶。

何澤堯起孖後增至有13場頭馬，仍守在騎師榜第四位。

同日另有潘明輝憑第二場「恆駿寶駒」，替本土騎師在大賽日贏馬爭光。

回說雷、潘情況，潘頓已連續兩個賽日交白卷，累積近四次賽事僅獲兩Win，而且近兩個賽日合共15戰全負，錄得個人近年最低潮。

莫雷拉剛戰（14日）刑滿復出在谷草只取一Win，今午更於沙田全軍盡墨，近況亦好不了潘頓多少。

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