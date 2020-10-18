R6即場賠率啟示｜睇飛亂局一場 大熱多多寶驥睇飛唔穩陣

第六場四班1200米泥地：睇飛就知亂局一場，各無把握。

現時「多多寶驥」大熱4.6倍W，1.9倍位置，昨日（17日）W飛都徘徊3.8倍至4.6倍之間，上場跑個無威脅第三名，就變成今仗大熱，再睇埋位置有1.9倍，就反映唔太穩陣。

「鱷臨天下」擅長前領跑法，用高手薛恩應無所謂，不過要負磅，但有7.8倍W，2.6倍P，有本錢咪拖多一票，昨日一直都係企穩11倍W。

「喜駿之星」上仗田草1200米熱門輸，今仗轉跑泥地，開飛時最高15倍W，落到現時10倍，抵博。

「堅有料」季內初出跑同程，喺潘頓出色表現下跑第四，跟手上仗跑田草轉雷神騎11倍好明顯就洗底，今仗再跑泥地1200米用史卓豐就知想出擊，昨日開飛20倍W屬正常，但三點已落到15倍，晚上十點落到11倍，現時企住9倍，有哂墊底飛，1W3P買佢。

「好好彩彩」昨日開飛18倍W，落到現時7.6倍，位置2.9倍，WP票數大幅增加，呢匹半冷票數反映有信心入位。

提供：11堅有料、8喜駿之星、3好好彩彩、7神朗金剛

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