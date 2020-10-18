R4即場賠率啟示｜紫菜福星有好重早飛 博愛友威睇飛冇信心

第四場四班1600米：最熱又係田泰安，告東尼組合「電路一號」，昨日（17日）開飛3.6倍W，1.6倍P，到現時5.4倍W，2.4倍P，此駒今仗磅輕排好檔，三甲份子。

「紫菜福星」開飛已經4.6倍W係幾重早飛，現時落到4.3倍大熱，位置開飛2.2倍，到晚上十點，有一注打落1.7倍，現時1.6倍。

呢匹馬今季初出爆冷，上場熱門第四好輕鬆，睇飛今仗似想再贏馬。

「快步速」用雷神，昨日開飛到現時，10倍W，3.1倍P，完全無變過，如臨場落飛就似。

「博愛友威」潘頓座騎，8.9倍W，4倍P就明顯冇信心。

「翡翠綠」昨日最高9.1倍W，去到八點落到6.2倍到現時，有早飛支持。

提供：5紫菜福星、6快步速、13電路一號、2翡翠綠

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199