波健士又贏姚廐馬｜海島材子輕勝開齋 姚本輝預告仲有得贏

巴西籍騎師波健士上次日賽（11日）勝出「胆大威猛」，與練馬師姚本輝合作首次贏馬，今天（18日）沙田跑十場日馬，騎練仍有兩駒夾檔。

第四場上演第四班1600米草地賽事，14駒角逐出馬踴躍，姚廐「海島材子」首度配上波健士。

此賽之前，此匹四歲新西蘭自購新馬並未出頭，但上季跑同程四次，則有三仗跑得第四、五名獲取獎金。

「海島材子」今仗表現更進一步，除順利打開勝門之外，更贏到對手冇得跑，在直路上一搵空位望空衝刺，便如入無人之境，最後輕勝2.25馬位。

姚本輝說：「『海島材子』上季三歲仍未成熟，陣上亦所負不遠，今季轉四歲，更為成長，各方面都有所進步。例如牠上季出閘有時緩慢，今季跑了兩戰，出閘都比上季快，表現有進。」

「牠不是大隻馬，今場負輕磅有利，波健士發揮不俗，順利交出頭馬。」

「看『海島材子』的走勢及血統，牠應該是一匹中距離馬，可以跑一哩及以上，牠加分後仍留在四班，競爭力仍然十足，有望繼續交出更多頭馬。」

第四場單Win及組合獨贏A2分別派93元及25.5元，二重彩派779元。

至於跑獲第二至四名為「博愛友威」、「紫菜福星」與「新界之星」。

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