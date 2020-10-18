金鎗六十｜被視為國際賽主將 陳家樑：視乎有否海外馬參與

呂健威馬房首席賽駒「金鎗六十」今天（18日）再摘下沙田錦標二級賽，至今三戰分級賽全勝，在馬壇聲名大噪。

馬主陳家樑說：「『金鎗六十』今場的取勝距離不算遠，但過程尚算輕鬆。」

「據練馬師呂健威透露，馬兒今季大隻咗，仍在進步中。」

「牠下仗將跑11月22日1600米馬會一哩錦標，然後出戰12月國際賽。」

「何澤堯賽前對我表示，『金鎗六十』上場贏馬時臨場狀態有75%，今場賽前狀態則有80%。」

對於不少香港馬迷視「金鎗六十」為香港一哩錦標主隊希望，陳家樑說：「我想要視乎有沒有外隊馬，如果今屆國際賽沒有外隊馬，『金鎗六十』應有一定機會（取勝）。」

「若然有外隊馬，相信牠們的實力很強勁，我的信心則沒有這麼大了。」

何澤堯則說：「雖然早段步速頗慢，但我不太擔心，由賽前『金鎗六十』行沙圈至出閘一刻，我都覺得馬兒狀態很fit。」

「今場我對牠有一定信心，至於國際賽跑1600米或2000米，我們要待11月後才有決定。」

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