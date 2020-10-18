運動創傷｜騎師巴度試做美國太空醫學 謂好快恢復狀態

不少運動員有肌肉勞損和酸痛問題，做騎師當然亦不例外，始終騎上馬背，全身都要用力！

尤其身體下半部，不論腰和腳都耗力甚大，久而久之會有酸痛和勞損情況出現。

為了有效處理上述問題，坊間現時有一種儀器，用間歇真空療法的技術治療運動員，對下肢至腹部用負壓和正壓方法，刺激血液循環。

從而促進創傷康復、鎮痛和運動後復原狀況，這技術更是源自美國NASA（美國太空總署）的太空醫學。

巴度日前就在港試過這種療法，他對此讚不絕口，並表示是最好的恢復狀態方法。

事實上，做騎師騎馬，體能消耗甚大，如找到一個合適的恢復體能方法，當然對陣上爭取成績有很大幫助。

撰文：關志彬

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