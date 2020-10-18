歡樂之光｜腳掌系部腫脹右前腿筋腱受傷 轉抵從化長唞

應屆馬王「時時精綵」留待11月初婦女銀袋賽復出，惟另一匹曾於國際賽揚威的長途良駒，就受到嚴重腳患困擾，有可能就此告別賽場。

「歡樂之光」2018年於蘇兆輝胯下一放到底捧走香港盃，訓練呢匹佳駟嘅羅富全，當日先憑「紅衣醒神」（已退役）贏出香港短途錦標，呢一口G1孖寶就此成為羅廐代表作。

可惜「歡樂之光」嘅右前腳受傷患困擾，已經缺陣近11個月，傷勢曾於暑假期間好轉，惟早前再度惡化，且傷及右前腿筋腱，10月初亦曾右前腿不良於行及腳掌系部腫脹，手尾好長。

呢匹六歲馬已經全面停操，並被運到從化進行長時間休養，前途未卜。

撰文：林湛穎

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