田泰安｜季內七戰泥地短途五勝 座騎超能力今季未輸過

騎師田泰安今季在泥地1200米成績驚人，包括這天（18日）在第六場及第八場同程分別勝出「多多寶驥」（苗廐）及「超能力」（韋廐）在內，他季內已增至七戰此程五度獲勝，賽績傲視同儕。

是日沙田第八場二班泥地1200米，田泰安再夥拍韋廐「超能力」出戰，臨場落飛取代蔡廐「紅運大師」成為大熱門。

「超能力」上季三度於第二班上陣均未能勝出，然而今日表現明顯進步，臨尾後上擊敗「鞍歌」取得連捷，強勢保持季內出賽不敗。

田泰安實際亦包辦今期兩場泥地賽事頭馬，全日未完場已大演帽子戲法。

他同時以三冠一亞一季累積46分，在第九場賽後提前勝出騎師王。

「超能力」馬主李茂銘博士說：「『超能力』今場排12檔，我們不太擔心。」

「韋達對我們解釋，此馬如果排一或二檔，反而擔心受困於內欄，排外檔反而有利展開衝刺。」

「韋達指示田泰安，轉彎時不要飛出太外檔，否則蝕位太多不利，田泰安依足策騎指示，發揮出色。」

「『超能力』上季尾在二班欠缺表現，除了因為一時未能適應二班步速外，馬兒受背部痛楚影響，以致交不出成績。」

「韋達花了許多心機，治理好愛駒的健康後，馬兒今季即交回應有水準，我們一班團體成員都十分開心。」

「由於泥地高分賽事比較少，可能將向草地進發，一切交由韋達部署。」

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至於第三、四名順序為「豹子頭」及「紅運大師」。

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