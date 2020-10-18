恆駿寶駒｜九歲馬第九Win 蘇偉賢：每次贏馬前都有事發生

今次（18日）沙田日賽，練馬師只有蘇偉賢起孖贏多過一場賽事，他其中一Win由九歲老馬「恆駿寶駒」貢獻。

蘇偉賢賽後受訪時表示：「自開倉以來，『恆駿寶駒』已經在我旗下了，我十分感謝馬主黃生（黃月成與黃斯豪）的支持。」

「此駒已年屆九歲，服役至今取得九場頭馬，獎金逾900萬。」

「牠是一匹很可愛的老馬，當其他對手失準時就會跑得接近。」

「牠的健康一直很良好，表現忠心準繩。」

「賽前我對馬主講笑咁講，此匹老馬很有趣，每次贏馬前都有一些事情發生，例如臨場更換騎師，或後備補上做正選。」

「今場因為有馬退出，令原本後備的『恆駿寶駒』做了正選，說不定今次馬兒會順利贏馬，結果牠真的勝出了，我和馬主都很高興。」

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