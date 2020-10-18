起底の名門望族｜在澳洲贏過三級賽 電路六號早熟貨色

沙田今午（18日）設有十場泥草混合賽，共有五駒服役或在港初出，包括第五場「超好日子」、「赤馬雄風」，以及第九場「電路六號」、「尊才」與「藍天之星」。

當中，文廐四歲澳洲自購馬「電路六號」馬主為何燕生與張國平。

近年同系馬均以「電路」二字及編號命名，其中又以「電路三號」成就最高，出道至今累積勝出四場頭馬。

「電路六號」來港前在澳洲曾贏1200米三級賽薛迪第夫錦標，亦曾於黃金海岸馬場勝出一場高獎金未勝馬賽。

以往亦有薛迪第夫錦標盟主來港服役，最高成就乃是前摩廐（已結業）名駒「新力風」，於2016年奪得二級賽馬會短途錦標冠軍。

「電路六號」為父系「開戰」首匹在港上陣賽駒，競賽生涯曾兩度獲得兩歲二級賽桂冠，性能非常早熟。

至於「電路六號」之母Shadow Grande與2011年1600米一級賽美亞經典大賽得主「長春活力」為四分三血緣馬，後駒在服役初期已能交出好表現。

「電路六號」在港共試過四課大閘，包括上周二（6日）在蔡明紹胯下於田草掄元，走勢頗為吸睛。

今仗對手雖然包括兩匹未敗之師「共創繽紛」及「夢想成金」，但「電路六號」性能早熟，加上本身有一定級數，初出已有力與強敵一戰。

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