R2即場賠率啟示｜合夥年代睇票數信心爆棚 粉絲狂歡有啲冷味

第二場四班1400米：「合夥年代」昨日（17日）開飛2.1倍W，1.4倍P，去到現時都係咁熱，2.3倍W，1.3倍P。

呢匹馬票數反映就信心爆棚，上場走光，今仗用雷神想補中啦，但就熱咗啲，做膽。

「萬利高」有班底，昨日開飛最高9.2倍W，3.5倍P，落到現時5.8倍W，2.2倍P，睇飛有信心，但負重磅又排外檔，有難度，要睇潘頓心意點發揮。

「粉絲狂歡」今仗用何澤堯配搭特别，上場輕苗淡寫。

此駒昨日開飛10倍W，到晚上十點回到14倍，現時企硬14倍，位置4倍，睇飛就有啲冷味。

「喜多樂」上場騎師發揮嘛嘛，由昨日開飛到現時，20倍W係冇變過，冷位。

「緻寶駒」落飛算比較多，昨日最高30倍W，去到晚上十點21倍，到現時17倍W，3.6倍P，有冷味。

提供：14合夥年代、1萬利高、6粉絲狂歡、2緻寶駒

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