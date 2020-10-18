泥地賽事｜曾挫今季未失Q勇馬 喜駿之星泥閘速度銳利

是日（18日）沙田十場賽事有兩場為泥地1200米賽事，共有六駒初跑泥地，五駒試過泥閘。

第六場「好好彩彩」四次出試取得一冠兩亞一季，9月17日由梁家俊出試，僅不敵蔡廐兩匹高班馬「旺蝦王」及「紅運大師」跑第三，可見試閘水準甚高。

「神朗金剛」一次落第，9月1日由潘頓出試包尾而回，不過此駒同父系馬中有「威風駿馬」贏過泥地。

「喜駿之星」六次取得一冠一亞兩季，8月20日由黎海榮出試一放到底掄元，第二名是今季取得一冠一亞「路路之星」，但此駒今季兩戰田草皆未能上名，且看改跑泥地能否突破。

「睡眠攻略」一次即勝，8月26日由巴度出試，馬會評語中檔竄上，姿態引人，亞軍是今季大熟大勇的「心頭好」，走勢不俗。

第八場「競技勇士」五次一冠一季，最近一次已於19年11月29日由潘頓出試，馬會評語直路望空，紋風未動，但只是考閘性質。

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