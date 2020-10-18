R7即場賠率啟示｜金鎗六十馬王級票數 再贏冇難度

第七場國際二級賽1600米：「金鎗六十」昨日（17日）到現時，都係馬王級票數，1.4倍W，1倍位置，基本上佢嘅WP票數已佔咗總投注金額近50%。

此駒雖然今仗受讓磅少咗7磅，但年青力壯正當打，再贏冇難度。

「美麗傳承」次熱就理所當然，但冷到5.6倍W就好似已經輸咗，開飛時最高12倍添，位置1.7倍就好有信心入三甲。

有「金鎗六十」喺度，其餘馬匹票數就一定好冷。

「任我行」季內初出，位置有飛，現時7.4倍，可以加入考慮。

「勝得精彩」昨日最高26倍W，現時落到14倍，屬調整飛啫，贏唔到嘅。

「川河尊駒」上場薛恩跑有第四名，今仗換田泰安，理應可入三甲，昨日最高36倍W，現時16倍，位置3.2倍有點信心。

提供：4金鎗六十、1美麗傳承、12任我行、2川河尊駒

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