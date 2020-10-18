沙田錦標｜金鎗六十奪魁九連勝 美麗傳承近三季首失三甲

今天（18日）沙田日馬重頭戲第七場二級賽沙田錦標（1600米），呂健威馬房首席賽駒「金鎗六十」再戰兩屆香港馬王「美麗傳承」。

此兩駒上次於三級賽慶典盃首度碰頭，「金鎗六十」這天出師沙田錦標續獲後駒讓磅。

今場「金鎗六十」獨贏賠率被捧至1.3倍，是本身出道以來最低紀錄。

結果此匹上季四歲三冠王後上再下一城，目前已累積13戰12冠超強賽績，而本身由上季開始亦已連續九場報捷，有機會打破由「美麗傳承」保持的跨三季十連勝壯舉。

前馬王「美麗傳承」今場未能給與「金鎗六十」太大威脅，只跑得第六名，更是本身近三季出賽首次失三甲。

呂健威說：「『金鎗六十』在進步中，今場已有一定信心，至於國際賽跑1600米或2000米，留待牠跑完11月的馬會一哩錦標之後，再與何澤堯商量而定。」

第七場單Win及組合獨贏A1均派13.5元，二重彩派184元。

跑獲第二至四名馬匹為「嘉應之星」、「川河尊駒」與「勝得精彩」。

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