R1即場賠率啟示｜千金一諾賠率抵玩 靈鋒有墊底飛支持

第一場五班2000米：截至今日（18日）中午，獨贏總投注金額約700萬。

大熱門係「賞心星」，"雷方配"，昨日（17日）開飛全日企喺大熱地位，下午5點最熱3.6倍W，1.6倍P，去到現時輕輕回到3.9倍W，1.6倍P 。早飛係有，但要負重磅，位置機會高。

另一匹票數硬淨馬係「靈鋒」，昨日大部份時間處於5.7倍至6.2倍之間，現時6.5倍，位置2.3倍，墊底飛係有，但呢匹馬表現不凖。

騎練組合今日多匹合作，睇吓可否連場入位。

「家家勝意」昨日開飛最高7倍W落到現時5.7倍，位置6點前都係佢大熱1.8倍，對騎師有信心就買。

「千金一諾」贏完，今場仲有15倍W，3.6倍P，抵玩。

「君臨大地」昨日最熱只得4.4倍W，現時回到6.7倍，位置就2.8倍P。

此駒馬房當然想開齋，但可爭不穩。

提供：4千金一諾、7靈鋒、3家家勝意、8威紫荊

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