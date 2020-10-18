何良｜賽前獲老撾之光來投 即憑君臨大地開齋

何良近季處境艱難，賽駒數量僅31匹為眾練馬師之中最少，而他截至今日（18日）沙田日賽舉行前，為唯一馬房於今季未取得勝仗。

今午（18日）第一場五班1800米賽事，何良三路興兵，當中以田泰安執韁的「君臨大地」最受追捧。

結果這匹八歲老馬沿途留後，大部分路程更沿途望空三疊蝕位，不過於直路仍然交出強烈衝刺，終點前超越大熱門「賞心星」先拔頭籌。

何良憑「君臨大地」成功敲響今季勝鼓，現時練馬師均已交出頭馬，騎師則剩餘陳嘉熙、黃皓楠、黃俊及黎海榮尚未開齋。

練者在今次賽事舉行前（15日），獲得原本為希斯旗下的「老撾之光」來投增添兵力，結果立即扭轉頹勢，且看廐主能否藉此持續贏馬。

而「賞心星」屈居亞軍後，莫雷拉於周三（14日）復出後與方嘉柏合作六次獲兩亞兩季一殿，氣勢略有下滑。

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