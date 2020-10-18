美麗多多｜改配郭能開齋 莫雷拉潘頓齊食白果

今日（18日）十場泥草混合賽，莫雷拉與潘頓兩位冠軍級騎師表現差劣，均未有頭馬進賬。

第十場三班1400米賽事，羅廐「鎧運之星」及蔡廐「美麗多多」上仗均由莫雷拉操刀，然而雷神今仗卻揀騎方廐「星運明爵」。

「美麗多多」今仗改由郭能上陣，臨場飛數頗有信心，開跑前着綠格至6.4倍。

結果「美麗多多」直路衝刺十分強勁，終點前超越「星運明爵」掄元，前者打開勝利之門。

雖然前馬王「美麗傳承」今日三甲不入，然而憑藉「美麗多多」取勝，「美麗」系賽駒連續四季於沙田錦標賽馬日均有馬匹上名。

蔡約翰則於沙田賽事第四度食尾糊，前三次由「勁搏」（兩次，分別於9月20日及10月4日）及「幸運快車」（9月27日）勝出尾場賽事。

莫雷拉及潘頓二人今日均無馬贏，後者更連續兩期賽事捧蛋而歸。

田泰安則有三場頭馬進賬，現時田潘二人今季均為16Win，而莫雷拉則奪得21場勝仗，暫有五場領先優勢。

「美麗」系掌舵人郭少明說：「蔡約翰向我表示，『美麗多多』是一匹跑心情的馬。」

「如果牠心情好、出閘快，便會有好表現，記得此駒上季贏四班之役時，也是出閘很快。」

「我希望馬兒今次贏馬加分後，能夠繼續保持進度。」

第十場單Win及組合獨贏A2分別派64.5及24元，二重彩派563元。

至於第三、四名順序為「標準猴王」及「綠尚飛馳」。

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