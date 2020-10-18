有理共想｜創組合獨贏派彩紀錄 人馬劍指香港短途錦標

今日（18日）沙田日賽共舉行兩場二級賽，其中之一為第三場1200米精英碗。

大熱門落在東廐「錶之智能」身上，此駒於10.1賽事日在莫雷拉胯下輕鬆一放到底奪得三級賽，被譽為香港短途明日之星。

今仗鞍上人改為田泰安，騎者亦延續領放跑法，入直路更一度彈甩其餘對手。

然而葉廐「有理共想」表現大幅回勇，在梁家俊胯下外叠後上，終點前力擒「錶之智能」成功爆冷。

「有理共想」今仗為競賽生涯第十三度挑戰分級賽，終首度奪冠。

本場賽事出馬只有七匹，「有理共想」獨贏45倍為全場最好分賽駒，而組合獨贏A3派186元，創造此項彩池派彩紀錄。

梁家俊說：「『有理共想』取得二級賽冠軍是個意外驚喜。」

「上仗馬兒陣上際遇不好，而且出閘緩慢，沿途曾嚴重失去平衡及失地。」

「今場除眼罩走來更輕鬆，我希望有機會在12月香港短途錦標中，夥拍這匹葉廐馬上陣。」

第三場單Win派458.5元，二重彩派1,744元。

至於第三至四名為「大籐王」及「旺蝦王」。

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