馬會CEO推介｜預計沙田錦標步速不會太快 金鎗六十樂觀

馬會CEO應家柏在其網誌說，今次（18日）沙田日賽中，第七場二級賽1600米沙田錦標共有12匹馬競逐，「美麗傳承」及「金鎗六十」將再度同場較技。

預期賽事早段具一定的步速，但應該不會太快。

「嘉應之星」今仗排1檔起步，應會利用天生速度嘗試放頭，而「美麗傳承」及「川河尊駒」兩匹老將會緊跟其後，「勝得精彩」於莫雷拉胯下早段會佔取放頭馬後貼欄的位置競跑。

上仗「金鎗六十」於三級賽慶典盃擊敗「美麗傳承」及「勝得精彩」姿態確實出色，今次何澤堯應會將此駒居中，等待合適時機上前。

應家柏認為「金鎗六十」大有機會延續連勝紀錄至九場，今次爭勝及三甲機會相當樂觀。

「美麗傳承」於陣上施展渾身解數，在此亦可入圍。

「勝得精彩」上場表現再次向大家證明的確是一匹好馬，此駒今次於陣上取位方面可佔得優勢。

「添滿意」今仗排外檔，賽前於從化加強砥礪而操練表現甚佳，此駒與「勝得精彩」均具位望。

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