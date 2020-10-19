莫雷拉｜三T關次三匹座騎 檔位全屬雙位數

莫雷拉剛周日（18日）出足十場，結果交白卷，只獲三席亞軍及一席季軍。

周三（21日）谷草夜賽，雷神出足八場，然而抽檔運卻一般。

雷神全晚抽檔最好是第七場「鴻圖巨星」，此駒排1檔起步。

他其餘七駒均排中外檔，其中三T關次第四場「南區寶」、第五場「運來福星」及第六場「富高八斗」非10即11檔。

馬迷投注三T時，如何取捨雷神座騎，將會是個有趣課題。

莫雷拉周三座騎排檔

場次 馬匹 排檔

一 安旋 8

二 甜酒杯 7

三 追風驥足 9

四 南區寶 11

五 運來福星 10

六 富高八斗 11

七 鴻圖巨星 1

八 凱旋來 8

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