呂健威｜馬房10月谷夜未斷纜 陽明滿滿借勢重啟勝門

10月份舉行過兩次谷草夜賽，練馬師呂健威都能交出頭馬，包括「股票傳奇」（７日）及「天地人」（14日）。

周三晚（21日）跑谷草，呂廐出馬只有四匹，當中全數季內曾上過陣，並且有不俗的走勢，大有機會繼續為練者增添頭馬進賬。

「高明駿將」上季尾首次角逐谷草1200米，即造出全組末段第二快時間22秒32，後上跑獲第二，同場贏馬的「維港奔流」今季復出首戰第三，該仗第二名「加州雷電」再出即能補中。

「高明駿將」上仗末段未能望空順跟而回第四，當作熱身性質。

此駒返回谷草作賽，今場對手不太多，可期跑出佳績。

另外，「陽明滿滿」上季尾轉投呂健威馬房取得三捷，雖然上仗季內初出跑贏馬路程泥地1200米只得第六，但末段沿內欄追勢甚勁。

此駒經過一仗熱身後，狀態有所提升，如今出戰另一贏馬路程谷草1000米，有好表現可以預期。

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