無價寶事件｜一再押後研訊 何良完成作供 巫顯東遭嚴厲譴責

本地騎師巫顯東在前周三（7日）谷中夜賽第六場策騎「無價寶」 （何良馬房）跑第六，事後被馬會押後研訊其策騎方式。

馬會上周因天氣問題而把相關研訊再押後，並於今午（19日）審結。

首席受薪董事祁禮謙傍晚發出通告如下：

競賽董事小組今天完成了有關騎師巫顯東於10月7日跑馬地賽馬日在石梨貝讓賽中策騎「無價寶」的方式，尤其是於過了六百米處後的騎法之研訊。小組今天聽取了巫顯東的進一步證供。

小組同時聽取了「無價寶」練馬師何良的證供。

何良在今天的研訊中亦作為「無價寶」馬主的代表。

何良表示，他本人及「無價寶」的馬主均對此駒在今季首仗角逐一千米途程時的表現感到尤其失望，當時此駒為求善用內檔而於早段耗用氣力。

他說，「無價寶」於該仗早段受催策後，轉直路彎時須受力策，其後於末段未能以勁勢衝刺，表現令人失望。

他說，鑑於「無價寶」於該場賽事中表現令人失望，而此駒曾勝出千二米賽事，他選擇讓此駒增程至千二米角逐，並除去開縫眼罩上陣，希望「無價寶」能交出較佳表現。

何良表示，他在馬主在場下指示巫顯東讓「無價寶」順其自然競跑，但不要於早段催策此駒，預計此駒自第六檔出閘後將能佔取大約中間位置。

他同時指示巫顯東於早段及中段將「無價寶」置於內欄競跑以節省腳程，繼而於直路上力策此駒，並確保此駒能以佳勢衝刺。

他說，巫顯東於賽後向他報告，「無價寶」於轉直路彎時動作失去平衡，而除了賽事此段途程之外，他滿意巫顯東策騎「無價寶」的方法。

他說，考慮到「無價寶」於賽事末段交出令人滿意的衝刺力，他擬讓此駒在日後的賽事中採取相若跑法。

小組考慮了全部證供後告訴巫顯東，儘管小組選擇不引用賽事規例向他發出違規指控，但他自接近五百米處起策騎「無價寶」的方式已引起小組莫大關注。

小組告誡巫顯東，小組認為他應較實際更早將座騎移至「清福」外側，而他於轉直路彎時及直路早段的異常騎法也引起小組關注。

小組嚴厲譴責巫顯東，並告誡他須確保他對座騎的走位及策騎方式不會受到質疑。

小組告訴何良，他的證供會被記錄在案。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199