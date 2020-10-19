新馬名字｜楊千嬅奶奶再過馬主癮 黃淑貞新寵叫得價喇

每年有大批新馬由外地入口，而本年度進口馬匹烙號的英文字首為E，現時正值季初，陣上難以見到牠們踪影，甚至乎唔少更連馬名亦未有。

近日馬會又公佈了新一批E系列新馬中英文名字可正式使用，此12匹馬的主人不乏資深馬主，如E152「馬友皇」吳守基、E112「鑽飾貔貅」吳國基、E160「開心有利」嚴維禮等等。

至於E109「金像非凡」雅柏勤團體、E158「龍東傳承」龍東賽馬團體、E172「育馬之星」香港育馬會團體，亦屬養馬多年的團體馬主。

此12駒當中，一匹兩歲英國自購新馬命名為「得價喇」，名字相當特別。

其四位合夥馬主之一黃淑貞，正為本地樂壇天后楊千嬅的奶奶。

黃淑貞昔日亦曾與友人合資養過「野孩子」（已退役），馬名與楊千嬅一首流行歌名字相同。

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