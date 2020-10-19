湛江最醒｜蘇偉賢殺得性起 四班谷草一哩王隨時候命

蘇偉賢馬房今季在谷草賽事表現不俗，已憑「經典之星」、「鵲橋飛渡」（兩次）及「仍然贏」共取四Win。

周三（21日）晚又有六駒出賽谷草，包括已於谷中一哩累積一贏五位的「湛江最醒」。

這匹五歲馬上賽（7日）季內復出，在賀銘年胯下出戰四班同程後上跑第三。

「湛江最醒」於第四班累積四戰全入三甲，班次實力可見一斑。

此駒如能保持作戰狀態，表現即可保持穩定，包括上季初一連四仗上名。

今次角逐四班強項，在當初報名後馬會拆組的情況下，遇上較弱對手，可期打開今季勝門。

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