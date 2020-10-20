亞洲賽馬｜新加坡馬雅再追近榜首 南韓料11月重開馬場

近期歐美及澳洲大賽頻頻上演，但亞洲地區的賽事亦有不同的新消息。

其中，之前第二度因疫情停賽的南韓，於10月16日復賽，不過採取閉門形式進行，賽事獎金則削減。

由於當地一些體育活動已重新讓觀眾入場觀看，故只要疫情不反彈，南韓賽馬有機會在11月初復讓馬迷入場觀賽及投注。

另一邊廂，新加坡上周六（17日）舉行11場日賽，當日騎師冠軍爭奪戰成為焦點，暫列榜首的杜奕在第八場憑「快無懼」先拔頭籌，但其後再無馬贏。

反觀競爭對手馬雅則在第九至十一場憑「馬辣辣」、「宥保佑」及「玉龍快駒」連中三元，追至落後杜奕五場頭馬而已，未來有權後來居上。

----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199