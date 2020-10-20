幸運飛彈｜9月尾谷草大熱倒灶 笠個眼罩在強項重新發射

賀賢今季成績理想，在周三（21日）谷草賽事有四駒參戰，當中不乏路程好手，包括角逐第五場四班1650米的「幸運飛彈」。

「幸運飛彈」上季於谷草一哩三戰取得一冠一亞，今季復出（9月23日）成為大熱門，卻表現失準只跑第七名。

賽後潘明輝表示，「幸運飛彈」過了700米處後不願保持位置，建議馬主及練馬師考慮讓牠日後加戴眼罩出賽。

賀賢指出，他過往曾讓此駒於晨操時戴上眼罩，惟牠當時頗為難以穩定走勢，故他選擇讓其在勝出前的操練加配羊毛面箍。

然而，鑑於「幸運飛彈」陣上表現，他會再度考慮讓該駒加戴眼罩。

結果此駒於10月6日加配眼罩考閘及格，末段加速跑入第四名，走勢不俗。

今次「幸運飛彈」再戰四班谷中1650米，且看可否勝回一仗。

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