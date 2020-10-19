沈集成｜全朝落力督操 再同巴度密斟

今晨（19日）天氣轉涼，仍無阻沈集成積極工作！

這位出名勤力的練馬師，全朝如常騰來騰去，最重視為巴度所操兩駒第五場「永益善」及第八場「平常心」。

七時過後，沈集成先為「永益善」打點，同巴度交帶過操練指示後，隨即行去烽火台走上頂樓觀操。

「永益善」出試千八草地，練者舉鏡睇實，睇完拿拿臨趕返機坪，再為「平常心」準備。

「平常心」同樣跳草地，課罷沈集成親自接馬，當然亦向巴度詢問兩駒之表現，態度認真。

這對練騎今季合作贏過兩場頭馬，且看能否再添勝仗。

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