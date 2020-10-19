彭國年｜抵港後兩周檢疫期滿 周三谷草以兩駒加入戰團

疫情下仍有問津者！來自法國的彭國年早於9月下旬獲發公司騎師牌照，並在10月6日偕同家人抵港，以便如期於周三晚（21日）谷戰開始履新。

現年33歲的彭國年此行將可騎至明年2月28日為止，他到港後依例接受強制檢疫14天至今日（19日）完結為止。

彭國年上季首度來港出賽，最終取得八場頭馬，在馬圈留下良好印象。

他原則上可於明早（20日）開始操馬，然後在周三晚谷戰加入戰團。

然而彭國年屆時只有兩匹座騎，包括第一場「叻者」及第七場「綠彩威利」，分別來自高廐及東廐，個人未必可如上季般打響香港出賽頭炮。

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