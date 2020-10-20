蘇偉賢｜與潘頓合作貴精不貴多 表情王堅製造和氣生財

外號表情王的蘇偉賢季初成績不俗，而且曾於9月9日及10月7日先後兩度在谷戰起孖。

周三（21日）谷草賽事，賢廐共有六駒列陣。

其中，「堅離地」及「和氣生財」皆由冠軍騎師潘頓執韁，雙龍出海可以預期。

今季賢廐曾有「特醒」及「帝豪寶駒」由潘頓壓陣，結果分別贏馬及入位，騎練合作貴精不貴多。

蘇偉賢如今讓「堅離地」及「和氣生財」同晚配潘頓跑谷中，戰意不言而喻。

第二場「堅離地」上季在谷草1650米奪三場頭馬，仍能留在五班非常有利。

上仗（9月16日）季內復出，在史卓豐胯下中段發力走入一席季軍，周三改由潘頓接手可望有更佳留放，續戰同程有力贏馬補中。

第六場「和氣生財」上季三歲四次上陣三度入位，唯一落第亦跑第五，當中兩場正是由潘頓經手。

最近試大閘輕勝近兩身位，自購馬適應一季後明顯進步，出埋王牌報名決心甚大。

復出角逐谷草1000米亦合腳法，有力打開在港勝門。

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