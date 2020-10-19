方嘉柏｜大熱搏失馬再出例補中 方廐靠駿爵士駁長數據

方嘉柏在今季首四次谷戰均有馬贏，雖然上周三（14日）斷纜，但今次谷戰（21日）擺下強陣，六匹參戰馬半數於上仗勝出，近況理想。

不過，兩匹上場捧成大熱未勝之「駿爵士」及「日日靚」，反而更有捧場價值。

今季方廐已有「飛雲騅」及「駿爵士」於谷草大熱搏失後，再跑谷中均成功補中，「駿爵士」及「日日靚」遂可捧場。

第四場「駿爵士」今季首仗因舌頭後移而倒灶，翌仗加繫舌帶即贏馬補中。

去仗（7日）遇上不利慢步速後追不及只輸約一身位，今次同晚有贏馬路程1200米唔報，而選擇縮程跑1000米，同場快馬甚多，或可讓此駒後發先至。

第五場「日日靚」前仗季內復出於谷草1200米後追不及跑第四，上仗回師贏馬路程谷草一哩，雖然配薛恩仍捧成大熱，可惜只跑第三。

今次再攻同程，薛恩難得保住這匹實力馬帥權，必求收復失地。

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